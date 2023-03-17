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17 мар 2023

У FAW появился минивэн

У FAW появился минивэн
Автор фото: фирма-производитель

Китайские автопроизводители стали чаще разрабатывать минивэны, похоже, что на рынке намечается определенный тренд. Сегодня мы поговорим про новинку от компании FAW – модель  Bestune M9

Машина получилась крупной- длина достигает пяти с половиной метров. Салон же имеет трехрядную компоновку.  Из интересных дизайнерских особенностей можно выделить панорамную крышу, площадь которой составляет 0.95 метра.

Что касается силовой установки, то у нас здесь гибрид, в основе которого располагается 250-сильный, двухлитровый турбомотор. В качестве коробки передач используется 8-диапазонный автомат.  До 100 км/ч минивэн должен разгоняться за 8,9 секунды при среднем (паспортном) расходе топлива 8,8 литра на 100 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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