У FAW появился минивэн

Китайские автопроизводители стали чаще разрабатывать минивэны, похоже, что на рынке намечается определенный тренд. Сегодня мы поговорим про новинку от компании FAW – модель Bestune M9

Машина получилась крупной- длина достигает пяти с половиной метров. Салон же имеет трехрядную компоновку. Из интересных дизайнерских особенностей можно выделить панорамную крышу, площадь которой составляет 0.95 метра.

Что касается силовой установки, то у нас здесь гибрид, в основе которого располагается 250-сильный, двухлитровый турбомотор. В качестве коробки передач используется 8-диапазонный автомат. До 100 км/ч минивэн должен разгоняться за 8,9 секунды при среднем (паспортном) расходе топлива 8,8 литра на 100 километров.