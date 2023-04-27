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27 апр 2023

В Россию едет FAW Bestune T99

В Россию едет FAW Bestune T99
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн FAW запустит российские продажи вседорожника Bestune T99 в конце июня или начале июля нынешнего года

Инсайдеры говорят, что машину привезут к нам ровно с теми же агрегатами, с которыми кроссовер продается в Китае. Собственно, на домашнем рынке он оснащается двухлитровым турбомотором, развивающим 224 л.с. и 340 Нм в сочетании с традиционным шестидиапазонным «автоматом» и передним приводом. Такая связка дарит Bestune T99 неплохую динамику – разгон до сотни занимает менее девяти секунд.

Что касается комплектации, то, традиционно для китайских машин, они будут богатыми – предусмотрена светодиодная  оптика, круиз-контроль и т.д.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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