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13 авг 2021

В Россию едет новый кроссовер FAW

В Россию едет новый кроссовер FAW
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания FAW до конца нынешнего года привезет в Россию новый компактный кроссовер под названием Bestune T77

T77 – это среднеразмерный кроссовер. В табели о рангах он располагается аккурат между компактной моделью X40 и флагманом – кроссовером X80. Если говорить о точных размерах, то в длину новинка вымахала на 4525 мм, а в ширину —  на 1845 мм. Фактически, китайский кроссовер близок по своим габаритам к Toyota Rav4 и Volkswagen Tiguan.

Что касается технической составляющей, то под капотом будет располагаться один единственный движок – турбо-мотор  1.5 на 160 лошадиных сил. Зато среди трансмиссий есть выбор между 6-ступенчатой механикой и 7-ступенчатым роботом.  К сожалению, состав комплектаций и цены на новинку остаются неизвестными – модель завершает сертификацию и дополнительная информация появится лишь к сентябрю, когда состоится официальная презентация.

При написании новости использовалась информация:
FAW-AUTONEWS

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