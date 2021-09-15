Люк Дюнкервольке будет отвечать за весь дизайн Genesis

Известному европейскому дизайнеру, перу которого принадлежит дизайн и значимых массовых автомобилей, и популярных спорткаров, выпала честь развивать имидж корейских флагманов

Немножко истории – творческий путь господина Дюнкервольке действительно богат. Помните первую Skoda Octavia? Эта машина – продукт его фантазии и труда. Skoda Fabia, Audi A4 Avant, Lamborghini Diabolo – Люк Дюнкервольке работал во всех сегментах – от массовых машин до спорткаров, да и в целом его имя неразрывно связано с развитием европейского автопрома.

Что же до корейского автопрома, то Дюнкервольке начал карьеру в Hyundai Motor Group в 2016 году на позиции шеф-дизайнера брендов Genesis, Hyundai и Kia. В марте 2020 года он покинул Группу по состоянию здоровья. В ноябре 2020 года Люк Донкервольке продолжил свою карьеру в европейском подразделении Hyundai Motor Group, заняв позицию креативного директора.

Во время работы в Hyundai Motor Group Люк Донкервольке использовал свой опыт в дизайне для повышения качества внутрикорпоративных коммуникаций, связанных с соответствующей тематикой. Теперь, в дополнение к своей нынешней позиции, Донкервольке будет руководить общими инициативами бренда на мировом рынке. Новое назначение Люка Донкервольке свидетельствует о высокой роли, которую играет дизайн для Genesis.

«Для меня большая честь получить возможность развивать бренд Genesis по всему миру, - заявил г-н Донкервольке. – В Genesis понятия «дизайн» и «бренд» тесно переплетены друг с другом, поэтому логично, что моя руководящая должность в области дизайна также затронет сферу бренд-коммуникаций. Это позволит еще лучше отвечать на запросы наших клиентов, которых становится все больше, и гарантировать им высочайший уровень сервиса».