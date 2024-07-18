От Genesis требуют гибридов

Компания Genesis пересматривают свою стратегию в пользу производства автомобилей с гибридными силовыми установками. Данную информацию подтвердил руководитель бренда Майк Сонг

Как он отметил, клиенты ориентированы на приобретение гибридов сильнее, чем электромобилей, в связи с этим, компания намерена вывести на рынок бензо-электрические версии “как можно скорее”. Данное заявление идет немного вразрез со стратегией марки, согласно которой, к 2025 году весь модельный ряд бренда должен состоять из электрокаров. Однако Сонг уверил, что от реализации такого плана они не отказываются.

На самом деле, такое решение оправдано. Количество проданных гибридов последнее время показывает положительную динамику. К примеру, у Volvo в этом году они поднялись на 45%, а у Toyota с их главным гибридом Prius - на целых 138%. Видимо, Genesis хочет поспешить влиться в эту тенденцию, пока не поздно.

Пока не наступил тот момент, когда большинство людей будут готовы пересесть на “электрички”. Ряд компаний все еще придерживаются правила, что спрос рождает предложение, однако другие больше склонны следовать современным трендам.

