В Genesis рассказали о спортивном G80

Genesis G80 Sport был представлен еще в июне этого года. Производитель показал машину на фотографиях, но никакой информации о ней не раскрыл, но сегодня все покрова будут сорваны.

Итак, самый главный компонент, который будет отличать спортивный Genesis от стандартного – это полноуправляемое шасси. Это новшество повлекло за собой и переделку подвески – инженеры установили более жесткие пружины и амортизаторы. Также был переписан софт - у машины появился специальный ездовой режим Sport+. В нем управляющая электроника применит оптимальные настройки силового агрегата и трансмиссии для максимально резкого ускорения.

В то же время двигатель не претерпел никаких изменений и доработок. Под капотом Gensis G80 Sport расположится 2,2-литровый дизель мощностью 210 лошадиных сил. Кроме того, Genesis G80 Sport будет доступен с 2,5-литровой бензиновой 304-сильной «турбочетверкой», а также с 3,5-литровым мотором V6, который развивает более 350 лошадиных сил