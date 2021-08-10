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10 авг 2021

В Genesis рассказали о спортивном G80

В Genesis рассказали о спортивном G80
Автор фото: фирма-производитель

Genesis G80 Sport был представлен еще в июне этого года.  Производитель показал машину на фотографиях, но никакой информации о ней не раскрыл, но сегодня все покрова будут сорваны.

Итак,  самый главный компонент, который будет отличать спортивный Genesis от стандартного – это полноуправляемое шасси. Это новшество повлекло за собой и переделку подвески – инженеры установили более жесткие пружины и амортизаторы. Также был переписан софт -  у машины появился специальный ездовой режим Sport+. В нем управляющая электроника применит оптимальные настройки силового агрегата и трансмиссии для максимально резкого ускорения.

В то же время двигатель не претерпел никаких изменений и доработок. Под капотом Gensis G80 Sport расположится 2,2-литровый дизель мощностью 210 лошадиных сил. Кроме того, Genesis G80 Sport будет доступен с 2,5-литровой бензиновой 304-сильной «турбочетверкой», а также с 3,5-литровым мотором V6, который развивает более 350 лошадиных сил

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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