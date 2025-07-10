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10 июл 2025

Haval готовит обновленный Dargo

Haval готовит обновленный Dargo
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Haval, входящая в состав концерна Great Wall Motor, опубликовала первые официальные изображения рестайлинговой версии кроссовера Dargo для родного рынка. Обновленная модель получила заметные изменения во внешности и салоне, сохранив при этом знакомую силовую установку

Судя по опубликованным изображениям, у Dargo появилась новая решетка радиатора с прямоугольными вставками. Сзади вместо традиционной надписи «Haval» теперь появится название материнского бренда Great Wall Motor. Интерьер также подвергся ряду доработок. В частности, изменилась передняя панель и форма рулевого колеса. Также заметно, что тачскрин мультимедийной системы стал заметно крупнее.

Под капотом сюрпризов не ожидается. Кроссовер по-прежнему будет предлагаться с двумя бензиновыми турбомоторами: 1,5-литровым мощностью 184 л.с., в паре с 7-ступенчатым «роботом» или 2,0-литровым на 238 л.с., комплектующимся 9-ступенчатой роботизированной коробкой. Привод передний и полный соответственно.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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