Haval готовит обновленный Dargo

Китайская компания Haval, входящая в состав концерна Great Wall Motor, опубликовала первые официальные изображения рестайлинговой версии кроссовера Dargo для родного рынка. Обновленная модель получила заметные изменения во внешности и салоне, сохранив при этом знакомую силовую установку

Судя по опубликованным изображениям, у Dargo появилась новая решетка радиатора с прямоугольными вставками. Сзади вместо традиционной надписи «Haval» теперь появится название материнского бренда Great Wall Motor. Интерьер также подвергся ряду доработок. В частности, изменилась передняя панель и форма рулевого колеса. Также заметно, что тачскрин мультимедийной системы стал заметно крупнее.

Под капотом сюрпризов не ожидается. Кроссовер по-прежнему будет предлагаться с двумя бензиновыми турбомоторами: 1,5-литровым мощностью 184 л.с., в паре с 7-ступенчатым «роботом» или 2,0-литровым на 238 л.с., комплектующимся 9-ступенчатой роботизированной коробкой. Привод передний и полный соответственно.