Haval готовит новую версию кроссовера Dargo, но уже с другим названием

Компания Haval представила первый тизер рестайлингового кроссовера Big Dog второго поколения (в России модель называется Dargo), который на родине будет известен под индексом H7 и позиционироваться как самостоятельная модель

Судя по опубликованной фотографии, изменений во внешности будет немного. Кроссовер сохранит квадратную форму кузова, фирменные светодиодные фары и крупную трапециевидную решетку радиатора. Однако заметно, что автомобиль получит крупный буквенный логотип с подсветкой.

Основной акцент, как ожидается, сделают на интерьере. Внутри может появиться более крупный экран мультимедийной системы с новой цифровой начинкой и интерфейсом, а также более богатый набор электронных ассистентов.

Силовая установка останется прежней. H7 предложат с гибридной силовой установкой, которая включает 1,5-литровый бензиновый мотор (154 или 167 л.с.) и один электродвигатель (177 либо 299 л.с.). Привод может быть передним или полным. Запас хода на электротяге от 50 до 105 км.

