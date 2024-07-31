Каким будет новый Haval F7 для российского рынка?

Компания Haval поделилась подробностями о предстоящей новинке для российского рынка - кроссовере F7 следующего поколения. Автомобиль получит другой дизайн и доработанное оснащение, но сохранит прежнюю моторную гамму

Переднеприводный Haval F7 будет комплектоваться исключительно 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 230 Нм крутящего момента. У полноприводной модификации - 2,0-литровый агрегат на 192 л.с. и 320 Нм крутящего момента. В паре с обоими агрегатами работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Отличить новое поколение можно по новой узкой светодиодной оптике и крупной решетке радиатора, состоящей из множества горизонтальных элементов. В салоне появился экран мультимедийной системы диагональю 14,6 дюймов. Отмечается, что развлекательная система получила поддержку сервисов Яндекс. Приборная панель также будет цифровой с дисплеем на 12,3 дюйма.