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5 сен 2019

В России появится Haval F7X

В России появится Haval F7X

В базе Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства – на китайский купе-кроссовер Haval F7x. Автомобиль построен на общей платформе с кроссовером F7

Внешне новинку отличает модная купеобразная форма кузова и немного более компактные габариты. Так, длина F7x на 5 мм меньше, чем у F7, и составляет 4615 мм, а высота равна 1655 мм (минус 35 мм), ширина у обеих моделей одинаковая: 1846 мм. Кроме того, кросс-купе слегка легче стандартного кроссовера.

Технически же модели остаются абсолютно идентичными.  Оба оснащаются передним или полным приводом, а линейка моторов включает 1,5-литровый 150-сильный и 2-литровый 190-сильный двигатели с турбонаддувом, которые идут с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. 

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