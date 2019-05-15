Автомобильный портал Motorpage
15 май 2019

Haval представляет комплектации нового кроссовера F7 для российского рынка

Haval представляет комплектации нового кроссовера F7 для российского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Новый кроссовер  Haval F7 на российском рынке будет представлен в трех уровнях комплектации: Comfort, Elite и Premium. Цены на новинку пока не объявлены

На российском рынке Haval F7 будет представлен с двумя вариантами четырехцилиндровых рядных бензиновых двигателей с турбонаддувом – с рабочим объемом 1,5 л (150 л.с.) и 2,0 л (190 л.с.). Оба двигателя работают в паре с роботизированной преселективной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа. Кроссовер будет предлагаться в версиях с передним и полным приводом.  

Уже в базовой комплектации Comfort кроссовер имеет высокий уровень оснащения. Автомобиль комплектуется светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами с функцией освещения поворотов, светодиодными задними фонарями.  В штатное оснащение входят фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, а также передние боковые подушки безопасности.

Среди опций комфорта, предусмотренных для всех версий Haval F7 – система бесключевого доступа с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, бортовой компьютер с цветным дисплеем 3,5” на панели приборов, задние датчики парковки, датчики дождя и света.  

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Haval

Комментарии к новости

Последние новости

...
Haval F7 2019

Haval представляет комплектации нового кроссовера F7 для российского рынка

15 мая 2019
Haval Н2

В России запустят производство ещё одного китайского кроссовера

07 мая 2019
Haval Vision 2025

Haval представил в Шанхае новый интеллектуальный концепт-кар

16 апреля 2019

Готовь Haval к зиме

15 октября 2018
Haval F7

Мировая премьера в москве: новейший кроссовер Haval F7 и многообещающий концепт из поднебесной

30 августа 2018
Haval

Haval достроил завод в России

17 августа 2018

 Новости Haval F7

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Honda CR-V - почему владельцы honda cr-v 2017 не хотят пересаживаться на другие модели Тест драйв
15 мая 2019

Honda CR-V
"Почему владельцы Honda CR-V не хотят пересаживаться на другие модели"
Hyundai Santa Fe, Renault Koleos - hyundai santa fe и renault koleos: внешность имеет значение
Сравнительный тест
14 мая 2019

Hyundai Santa Fe, Renault Koleos
"Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2018 вид спереди
Тест драйв
13 мая 2019

Nissan Qashqai
"Куда делся Nissan Qashqai, к которому мы привыкли за двенадцать лет?"
Lexus UX - lexus ux 200 2019 дерзкий, но… добрый
Тест драйв
08 мая 2019

Lexus UX
"Дерзкий, но… добрый"

Написано новостей:

2 3 3 7 1