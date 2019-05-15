Haval представляет комплектации нового кроссовера F7 для российского рынка

Новый кроссовер Haval F7 на российском рынке будет представлен в трех уровнях комплектации: Comfort, Elite и Premium. Цены на новинку пока не объявлены

На российском рынке Haval F7 будет представлен с двумя вариантами четырехцилиндровых рядных бензиновых двигателей с турбонаддувом – с рабочим объемом 1,5 л (150 л.с.) и 2,0 л (190 л.с.). Оба двигателя работают в паре с роботизированной преселективной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа. Кроссовер будет предлагаться в версиях с передним и полным приводом.

Уже в базовой комплектации Comfort кроссовер имеет высокий уровень оснащения. Автомобиль комплектуется светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами с функцией освещения поворотов, светодиодными задними фонарями. В штатное оснащение входят фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, а также передние боковые подушки безопасности.

Среди опций комфорта, предусмотренных для всех версий Haval F7 – система бесключевого доступа с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, бортовой компьютер с цветным дисплеем 3,5” на панели приборов, задние датчики парковки, датчики дождя и света.