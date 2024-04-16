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16 апр 2024

Haval H6 получил на родине “подтяжку лица”

Haval H6 получил на родине “подтяжку лица”
Автор фото: фирма-производитель

Компания Haval освежила внешность кроссоверу H6 на фоне небольшого спада продаж. Возможно, в таком исполнении кроссовер представят на российском рынке, но это не точно

Поднять заинтересованность покупателей компания постарается новой решеткой радиатора, состоящей из множества прямоугольных элементов, L-образной светодиодной оптикой и более аккуратными бамперами. Также дизайнеры сняли с автомобиля весь хром и добавили в гамму новые колесные диски. Вероятно, ряд косметических изменений есть и внутри, но ни официальных, ни шпионских изображений пока нет.

Под капотом стандартной версии - 1,5-литровый 4-цилиндровый турбомотор мощностью 184 л.с. В версиях подороже - 2,0-литровый агрегат с увеличенной мощностью до 238 л.с.  В паре с обоими двигателями работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным “мокрым” сцеплением. Также для обновленного кроссовера заявлена и гибридная версия на основе 1,5-литрового мотора.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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