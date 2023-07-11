Обновился Haval H6

Компания Haval опубликовала в сети изображения обновлённого кроссовера H6

Заметные изменения коснулись в первую очередь экстерьера автомобиля. Общий стиль был позаимствован у недавно дебютировавших кроссоверов Xiaolong и Xiaolong Max. Вероятнее всего, новинка не сразу заменит дорестайлингувую версию, а какое-то время будет продаваться параллельно. Официальной информации о появлении Haval H6 в России пока нет.

Известно, что Haval H6 получит бензиновый агрегат GW4N20A объемом 2,0 л. и мощностью 238 л.с. С ним в паре работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Менее форсированная версия данного агрегата установлена в Haval Dargo (192 л.с. и 320 Нм). Ожидается, что позже компания покажет Haval H6 с гибридным мотором, предположительной мощностью в 326 л.с.