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19 окт 2023

В Россию привезли Haval H6S

В Россию привезли Haval H6S
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд китайской компании Haval в России неофициально пополнился кроссовером H6S. Автомобиль оценили в 2 999 000 рублей

Haval H6S дебютировал на родине в 2021 году. Автомобиль базируется на модульной платформе Great Wall L.E.M.O.N., на которой также сконструирован кроссовер Haval Jolion. По размерам автомобиль чуть больше Haval F7: 4727/1940/1729 мм., а колесная база - 2738 мм. Привезенный в Россию автомобиль оборудован 2-зонным климат-контролем, камерами кругового обзора, панорамной крышей, системой бесключевого доступа, круиз-контролем и проекционным экраном на лобовое стекло.

Haval H6S оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 2,0 л. Мощность - 218 л.с. И 340 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатым “автоматом”. Привод - передний. В Китае также доступна гибридная модификация с бензиновым мотором объемом 1,5 л. и одним электродвигателем. Суммарная мощность - 242 л.с. Крутящий момент - 530 Нм. В данном случае из трансмиссии предложен только “автомат”. Привод - передний.   

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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