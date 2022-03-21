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21 мар 2022

Haval привезет в Россию новый кроссовер

Haval привезет в Россию новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

В России запатентован среднеразмерный кроссовер Haval H6 Supreme+.  Дата официальной презентации модели неизвестна. По слухам это произойдет уже этим летом

Haval H6 Supreme+  не имеет ничего общего с  кроссоверами марки, которые продаются на российском рынке.  Здесь используется совершенно новая платформа  Great Wall Lemon, которая подразумевает возможность создания как компактных, так  и среднеразмерных кроссоверов.  Китайцы, к слову, сообщают, что создавая данную «платформу» ставили перед собой цели достичь высоких показателей безопасности. К слову, в России, все же, есть одна модель, которая построена на GWL – речь идет о Haval Jolion.

Впрочем, вернемся к Haval H6 Supreme+. Сообщается, что автомобиль будет предлагаться  с двумя агрегатами. Первый – полуторалитровый турбо-мотор (мощность -169 лошадиных сил). Второй – двухлитровый с турбонаддувом (218 лошадиных сил).  Оба  мотора работают в паре с семиступенчатым роботом. Привод – только передний.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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