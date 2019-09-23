Haval H9 «пропишется» в Туле

Китайский среднеразмерный внедорожник Haval H9 получил новый сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Документ позволяет производителю продавать в России автомобили, собранные на заводе Haval в Тульской области

Локализация не приведёт к изменению линейки: россиянам, как и прежде будут доступны внедорожники с 2,0-литровыми наддувными моторами — бензиновый агрегат выдаёт 245 лошадиных сил, дизельный — 190 лошадиных сил. Оба двигателя сочетаются только с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF и полным приводом.

Любопытный факт, после получения нового ОТТС у внедорожника H9 есть два действующих сертификата в базе Росстандарта: первый позволяет импортировать внедорожники из Поднебесной и действует до 13 декабря 2019 года, второй документ разрешает производить Haval H9 в индустриальном парке Узловая в Тульской области. К слову, у нас будут продаваться дорестайлинговые машины, хотя в Китае уже месяц живет обновленный вариант, однако, локализация должна выгодно отразиться на цене.