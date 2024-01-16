Появились подробности об обновленном Haval H9. Ждем новинку в России

Второе поколение флагманского кроссовера Haval H9 должно дебютировать в Китае в ближайшие месяцы. На данный момент полностью рассекречен внешний облик автомобиля и некоторые технические характеристики

Начнем как раз с них. Новый H9 будет оснащаться 2,0-литровым турбомотором мощностью 224 л.с. и 385 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Заявленный средний расход - 10,2 л. Максимальная скорость - 180 км/ч. Также покупателям будет предложен 2,4-литровый турбодизель на 184 л.с. В данном случае коробка - 9-ступенчатый “автомат”. Максимальная скорость ограничена на отметке в 170 км/ч. Привод исключительно полный.

В плане дизайна следующее поколение будет отличаться более квадратной формой кузова. Автомобиль получит плоскую вертикальную заднюю часть с горизонтально открывающейся дверью багажника. Форма фар теперь такая же, как у Haval Dargo. Решетка радиатора стала прямоугольной с горизонтальными хромированными вставками. Судя по опубликованным изображениям, в зависимости от версии она будет отличаться цветом (вероятно, в самом дорогом исполнении она полностью черная). Габариты теперь составляют: 4950/1960/1930 мм., при колесной базе в 2850 мм.