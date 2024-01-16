Автомобильный портал Motorpage
16 янв 2024

Появились подробности об обновленном Haval H9. Ждем новинку в России

Появились подробности об обновленном Haval H9. Ждем новинку в России
Автор фото: фирма-производитель

Второе поколение флагманского кроссовера Haval H9 должно дебютировать в Китае в ближайшие месяцы. На данный момент полностью рассекречен внешний облик автомобиля и некоторые технические характеристики

Начнем как раз с них. Новый H9 будет оснащаться 2,0-литровым турбомотором мощностью 224 л.с. и 385 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Заявленный средний расход - 10,2 л. Максимальная скорость - 180 км/ч. Также покупателям будет предложен 2,4-литровый турбодизель на 184 л.с. В данном случае коробка - 9-ступенчатый “автомат”. Максимальная скорость ограничена на отметке в 170 км/ч. Привод исключительно полный.

В плане дизайна следующее поколение будет отличаться более квадратной формой кузова. Автомобиль получит плоскую вертикальную заднюю часть с горизонтально открывающейся дверью багажника. Форма фар теперь такая же, как у Haval Dargo. Решетка радиатора стала прямоугольной с горизонтальными хромированными вставками. Судя по опубликованным изображениям, в зависимости от версии она будет отличаться цветом (вероятно, в самом дорогом исполнении она полностью черная). Габариты теперь составляют: 4950/1960/1930 мм., при колесной базе в 2850 мм.

При написании новости использовалась информация:
autohome

Комментарии к новости

Последние новости

...
Haval H9

Появились подробности об обновленном Haval H9. Ждем новинку в России

16 января 2024

Стало известно, какие внедорожники Haval приедут в Россию

28 декабря 2023

Новый Haval H9 был замечен на дорогах Китая

19 июля 2023
Haval H9 2017

Haval H9 «пропишется» в Туле

23 сентября 2019
Haval H9 Coupe

Haval привез в Россию новый кроссовер

27 октября 2017
Haval H9 2017

Haval обновил свой топовый внедорожник

05 мая 2017

 Новости Haval H9

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Monjaro - geely monjaro (2022) окно в европу Тест драйв
14 января 2024

Geely Monjaro
"Окно в Европу"
Omoda C5 - jmoda c5 (2023) полюбить питер весной
Тест драйв
08 января 2024

Omoda C5
"Полюбить Питер весной"
Voyah Free - voyah free (2023) ресурсный тест
Тест драйв
05 января 2024

Voyah Free
"Ресурсный тест Voyah Free EV"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 2 6 3