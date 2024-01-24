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24 янв 2024

Появилось больше информации о новом Haval H9

Появилось больше информации о новом Haval H9
Автор фото: фирма-производитель

Компания Haval поделилась новыми изображениями и некоторыми подробностями о втором поколение флагманского кроссовера H9.  Дебют автомобиля должен состояться в ближайшие месяцы. Автомобиль также ждут в России

Новинка отличается более брутальным дизайном с квадратной формой кузова. Решетка радиатора стала прямоугольной с горизонтальными хромированными элементами. У автомобиля будет три варианта оформления задний части (а именно отсека для хранения запасного колеса), вследствие чего длина будет варьироваться от 4950 мм (без внешнего отсека для запаски) до 5070 мм.

Официальных изображений интерьера пока нет, но, судя по шпионским снимкам, салон будет выполнен в том же стиле, что у Haval Raptor. Единственное отличие - это иная мультимедийная система, которая визуально кажется меньше, чем у младшей модели. Покупателям будут предложены варианты с 5- или 7-местным салоном.

Новый H9 будет оснащаться бензиновым турбомотором объемом 2,0 л. Мощность - 224 л.с. Крутящий момент - 385 Нм. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Заявленный средний расход - 10,7 л. Максимальная скорость - 180 км/ч. Также покупателям будет предложен 2,4-литровый турбодизель мощностью 184 л.с. и 480 Нм крутящего момента. В данном случае коробка - 9-ступенчатый “автомат”. Максимальная скорость ограничена на отметке в 170 км/ч. Привод во всех комплектациях - полный (Torque-On-Demand).
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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