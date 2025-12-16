Автомобильный портал Motorpage
Дизельный Haval H9 получил версию с запасом хода 1400 километров

Автор фото: фирма-производитель

Марка Haval расширила линейку внедорожника H9 на китайском рынке, представив новую модификацию Cross Country Edition. Она оснащена дизельным двигателем и отличается наличием двух топливных баков, которые заметно увеличили запас хода 

Однако есть и ряд других заметных изменений. Поскольку модель создавалась под вне городские путешествия, внедорожнику увеличит дорожный просвет до 235 мм (+ 30 мм). Благодаря этому глубина преодолеваемого брода выросла до 800 мм. Углы въезда и съезда равны 33 и 26 градусов соответственно. В стандартное оснащение входят внедорожные шины размером 265 на 65 R18. Внутри установлен центральный тачскрин мультимедийной системы на 14,6 дюймов и 10,25- дюймовый экран цифровой приборной панели. Покупателям будут предложены версии с 5- или 7-местным салоном.

Под капотом Cross Country Edition установлен 2,4-литровый дизельный двигатель мощностью 186 л.с. и 490 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный (с блокировками межколесных дифференциалов). Общий объем топливных баков составляет 131 л. Согласно заявлениям компании, автомобиль с полным баком сможет преодолеть до 1400 км. Модель создавалась как конкурент гибридным внедорожникам Fangchengbao Bao 5 и Beijing BJ60.

