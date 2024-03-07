Русифицированный Haval H9 второго поколения готовится к старту продаж

Несмотря на то, что официальный дебют должен состояться в августе этого года, обновленный внедорожник Haval H9 уже заметили на парковке недалеко от тульского завода

Судя по изображениям, на автомобиле уже тестируют русифицированный цифровой комплекс, состоящий из крупного центрального экрана мультимедийной системы и виртуальной приборной панели. Эргономика салона не нова. То же самое мы видели у нового Haval Raptor. Известно, что российским покупателям будет предложена версия с 7 посадочными местами, когда на родине автомобиля также предложен вариант с 5-местным салоном. Габариты: 4950/1960/1930 мм при колесной базе в 2850 мм.

Внешне новинка отличается квадратным дизайном кузова, а по стилю больше напоминает Haval Dargo. Решетка радиатора стала прямоугольной с горизонтальными хромированными элементами. Спереди фары круглые, а сзади - квадратные. Дверь багажника распашная и на ней установлен бокс для запасного колеса.

Новый Новый H9 получит бензиновый 2,0-литровый турбомотор мощностью 224 л.с. и 385 Нм крутящего момента. Альтернатива - 2,4-литровый турбодизель на 184 л.с. и 480 Нм. Коробка - 8-ступенчатый и 9-ступенчатый “автомат” соответственно. Привод во всех комплектациях - полный (Torque-On-Demand).

