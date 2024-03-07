Автомобильный портал Motorpage
7 мар 2024

Русифицированный Haval H9 второго поколения готовится к старту продаж

Русифицированный Haval H9 второго поколения готовится к старту продаж

Несмотря на то, что официальный дебют должен состояться в августе этого года, обновленный внедорожник Haval H9 уже заметили на парковке недалеко от тульского завода

Судя по изображениям, на автомобиле уже тестируют русифицированный цифровой комплекс, состоящий из крупного центрального экрана мультимедийной системы и виртуальной приборной панели. Эргономика салона не нова. То же самое мы видели у нового Haval Raptor. Известно, что российским покупателям будет предложена версия с 7 посадочными местами, когда на родине автомобиля также предложен вариант с 5-местным салоном. Габариты: 4950/1960/1930 мм при колесной базе в 2850 мм.

Внешне новинка отличается квадратным дизайном кузова, а по стилю больше напоминает Haval Dargo. Решетка радиатора стала прямоугольной с горизонтальными хромированными элементами. Спереди фары круглые, а сзади - квадратные. Дверь багажника распашная и на ней установлен бокс для запасного колеса.

Новый Новый H9 получит бензиновый 2,0-литровый турбомотор мощностью 224 л.с. и 385 Нм крутящего момента. Альтернатива -  2,4-литровый турбодизель на 184 л.с. и 480 Нм. Коробка - 8-ступенчатый и 9-ступенчатый “автомат” соответственно. Привод во всех комплектациях - полный (Torque-On-Demand).
 

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...
Haval H9

Появилось больше информации о новом Haval H9

24 января 2024
Haval H9

Появились подробности об обновленном Haval H9. Ждем новинку в России

16 января 2024

Новый Haval H9 был замечен на дорогах Китая

19 июля 2023
Haval H9 2017

Haval H9 «пропишется» в Туле

23 сентября 2019
Haval H9 Coupe

Haval привез в Россию новый кроссовер

27 октября 2017
Haval H9 2017

Haval обновил свой топовый внедорожник

05 мая 2017

 Новости Haval H9

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Atlas - geely atlas (2024) семь тузов в колоде Тест драйв
04 марта 2024

Geely Atlas
"Семь тузов в колоде"
AITO M7 - aito m7 (2023) самоидентификация
Тест драйв
28 февраля 2024

AITO M7
"Самоидентификация"
Changan Eado Plus - changan eado plus (2023) едет, но не греет
Тест драйв
23 февраля 2024

Changan Eado Plus
"Едет, но не греет"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 4 4 1