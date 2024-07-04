Haval H9 получил черную версию с иной оптикой

В Китае заметили кроссовер H9 с иным оформлением кузова и оптики, который сейчас проходит дорожные испытания. Вероятно, эта версия будет продаваться одновременно со стандартной

Она отличается полностью черным декором. В этот оттенок окрашена решетка радиатора, бампера и колесные диски. Также изменились передние фары, у которых светодиодные элементы формируют квадратную форму. Вместо “запаски” на задней двери багажника установлен дополнительный бокс для хранения “мелочевки”. Подобный отсек ставится на гибридные версии, куда складывают кабель для зарядки, но пока это является только догадкой.

На родине модель оснащается 224-сильным бензиновым турбомотором объемом 2,0 л. или 186-дизельным агрегатом на 2,4 л. В первом случае коробка - 8-ступенчатый “автомат”, а во-втором - 9-ступенчатый “автомат”. Привод исключительно полный.