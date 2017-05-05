Внедорожник H9, который занимает позицию топ-модели премиального отделения компании Great Wall, марки Haval, зачастую сравнивают с Toyota Land Cruiser Prado: уж больно у этих автомобилей схожа внешность, особенно в задней части

Впрочем, похоже, самих китайцев это сходство не смущает: после рестайлинга у внедорожника изменилась только передняя часть, где изменились огромная радиаторная решетка и форма бампера. Кроме того, подножки заменили выезжающими площадками, которые активируются при открытии дверей (почти как у Cadillac Escalade!).

В салоне изменений также немного: изменилась приборная панель, в которую теперь вписан большой 7-дюймовый цветной экран, выполняющий роль спидометра и монитора бортового компьютера. Стандартный селектор «автомата» был заменен на нефиксируемый «джойстик», напоминающий тот, что применяется в некоторых моделях Audi.

Теперь Haval H9 может оснащаться 2-литровым турбодизелем мощностью 190 л.с. Мощность бензинового турбодвигателя такого же объема выросла до 251 л.с. Оба силовых агрегата оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач производства ZF.

В России представлен дорестайлинговый вариант Haval H9. Машина продается в единственной комплектации по цене от 2 299 900 рублей.