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27 окт 2017

Haval привез в Россию новый кроссовер

Haval привез в Россию новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Премиальный бренд компании Great Wall, Haval, который несмотря на то, что продажи исчисляются полутора тысячами автомобилей в год, из России уходить не собирается. Мало того, компания представила два новых кроссовера: H6 Coupe и обновленный H9.

Пусть вас не смущает приставка Coupe в названии, у кроссовера вполне обычная внешность, не имеющая ничего общего с кросс-купе типа BMW X6 или Mercedes-Benz GLC Coupe. Впрочем, от обычного H6 его отличает более низкая крыша, затемненные задние стойки и общий более молодежный и спортивный стиль.

Кроссовер будет предлагаться у нас в трех комплектациях: City, Lux и Elite. Базовая версия оценена в 1 499 000 руб. и может похвастать 17-дюймовыми легкосплавными колесами, светодиодными ходовыми огнями, зеркалами с электроприводом и обогревом, системой бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, 2-зонным климат-контролем, мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном, двумя подушками безопасности, камерой заднего вида с парктрониками и датчиками дождя и света, система мониторинга «слепых» зон, электромеханический стояночный тормоз.

В версии Lux (1 549 900 руб.) кроссовер дополнительно оснащен кожаным салоном, передними сиденьями с электроприводом, боковыми подушками безопасности и надувными шторками, и 19-дюймовые легкосплавными колесами.

Наконец, топовая версия Elite (1 626 900 руб.) получила ксеноновые фары, камеру обзора обстановки справа, подогрев второго ряда кресел, панорамную крышу.

Haval H6 Coupe оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» производства Getrag. Машина исключительно переднеприводная.

Обновленный Haval H9 получил дизельный турбодвигатель мощностью 190 л.с. и модернизированный бензиновый силовой агрегат, который теперь выдает 245 л.с. Внешне машина изменилась не сильно: поменялся дизайн радиаторной решетке. В салоне — новая передняя панель, иные сиденья и обивка кожей Nappa. В списке оборудования появился обогрев руля. После обновления бензиновый Haval H9 подорожал на 70 990 руб. и предлагается по цене 2 369 900 руб., дизельная версия стоит 2 489 900 руб.
 

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