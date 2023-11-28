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28 ноя 2023

В России стартовало производство Haval M6

В России стартовало производство Haval M6
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что китайская компания Haval наладила серийное производство кроссовера M6 на заводе в Тульской области. Представительство китайского бренда пока не подтверждает данную информацию. На данный момент компания выпускает в России кроссоверы Jolion, F7, F7x, Dargo и H9

До этого информации о планах по производству M6 не было, но такая возможность не исключалась. Продажи данной модели начались этим летом и предполагалось, что автомобили будут поставляться напрямую из Китая. На российском рынке импортный автомобиль оценивается от 2 079 000 рублей. После “прописки” ценник может опуститься ниже отметки в два миллиона рублей, что позволит попасть в госпрограмму субсидирования автокредитов.

На российском рынке Haval M6 представлен в двух комплектациях: FWD MT 143 и FWD DCT 143. Ключевая разница между ними заключается в коробке передач. Базовая версия предлагает 6-ступенчатую “механику”, а комплектация подороже стоимостью 2 199 000 рублей комплектуется 7-ступенчатым  “роботом”.  

Под капотом Haval M6 расположилась бензиновая “турбочетверка” объемом 1,5 л. Мощность - 143 л.с. Крутящий момент - 202 Нм. Следует отметить, что комплектация с “роботом” имеет более динамичные показатели. Разгон до 100 км/ч - 12,7 с., когда на версии с “механикой” - 12,9 с. Более того, средний расход топлива составит - 8,7 л., а у версии с МКП - 9,2 л. Привод исключительно передний.
 

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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