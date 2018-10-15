Готовь Haval к зиме

Недавно построенный в Тульской области завод Haval планируется запустить раньше срока. Первые автомобили будут собраны уже в декабре текущего года.

В полную силу предприятие заработает, как было запланировано изначально, в первом квартале 2019 года. Старт сборки первых машин в декабре обусловлен необходимостью проведения пуско-наладочных работ. По заявлению первого заместителя губернатора тульской области, Валерия Федорищева- «Мы немного опережаем планы и планируем уже в декабре этого года выйти на производство первой машины в режиме пуско-наладки, чтобы в феврале, как и планировалось, торжественно открыть производство в полную мощь... Все оборудование уже завезено на площадку. Идет пуско-наладка».

Напомним что производственная мощность завода может составлять до 130000 автомобилей в год. Процент же локализации выпускаемых автомобилей к 2024 году достигнет 75%. Почти все комплектующие для машин будут также производиться на территории завода. Правда, до сих пор не известно до конца, какие модели будут собираться на предприятии. Вполне возможно, что одной из них станет Haval F7- кроссовер, который недавно был представлен на Московском автосалоне.