Многие проекты строительства автосборочных заводов в России остались либо на бумаге, либо не продвинулись дальше закладки памятного камня. Haval, то есть премиальный суббренд китайской Great Wall объявил о строительстве завода в 2015 году и с тех пор новостей со строительства не было.

Но в компании заявили, что строительство идет в соответствии с ранее утвержденным графиком. Сейчас практически закончено возведение корпуса предприятия, в ноябре ожидается поставка первого оборудования. Его ввоз и монтаж продлятся весь следующий год. Производство внедорожников Haval планируется начать в 2019 году.

Общая площадь завода составит 2,16 миллиона квадратных метра. Предприятие будет оснащено оборудованием для сварки, окраски и сборки автомобилей. Производственные мощности позволят выпускать до 150 тысяч автомобилей в год. Ожидается, что на первоначальном этапе уровень локализации составит 30%, а затем будет увеличен до 50%. Правда, модели, которые будут собираться на российском заводе Haval пока не определены.

