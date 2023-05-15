Автомобильный портал Motorpage
15 май 2023

Haval Dargo X получит новый мотор

Haval Dargo X получит новый мотор
Автор фото: фирма-производитель

Министерство промышленности Китая опубликовало сертификационные изображения кроссовера Haval Dargo Hunting Edition, который в России известен как Dargo X. Что здесь нового?

Сразу поговорим о внешности – с рестайлингом Dargo X получит новую решетку радиатора, которая теперь визуально соединяется с окантовкой передних фар. Также на машину установят новый бампер с защитными накладками.

Пожалуй, самым главным новшеством здесь будет новый двигатель. По предварительным данным речь идет о двухлитровом турбированном агрегате, который будет развивать 238 лошадиных сил. Также могут заменить и трансмиссию -  с обычного «автомата» на 9-ступенчатй робот.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Haval M6

В Россию едет бюджетный Haval

28 апреля 2023

Haval расширит свое присутствие в России

01 марта 2023
Haval H6S

Представлен гибридный Haval H6S

15 февраля 2023
Haval H6S

В Россию приехал новый Haval

27 января 2023
Haval Dargo

Представлен Haval Dargo для России

09 июня 2022

В России стартовал приём предзаказов на кроссовер Haval Dargo

20 мая 2022

 Новости Haval

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «средний брат» Тест драйв
12 мая 2023

Changan CS55 Plus
"«Средний брат»"
GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) старая школа
Тест драйв
05 мая 2023

GAZ Gazel Sobol
"Старая школа"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"
Hyundai Solaris - hyundai solaris (2020) два поколения — два больших… сходства
Вторичный рынок
23 апреля 2023

Hyundai Solaris
"Два поколения — два больших… сходства"

Написано новостей:

3 2 9 9 1