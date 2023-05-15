Haval Dargo X получит новый мотор

Министерство промышленности Китая опубликовало сертификационные изображения кроссовера Haval Dargo Hunting Edition, который в России известен как Dargo X. Что здесь нового?

Сразу поговорим о внешности – с рестайлингом Dargo X получит новую решетку радиатора, которая теперь визуально соединяется с окантовкой передних фар. Также на машину установят новый бампер с защитными накладками.

Пожалуй, самым главным новшеством здесь будет новый двигатель. По предварительным данным речь идет о двухлитровом турбированном агрегате, который будет развивать 238 лошадиных сил. Также могут заменить и трансмиссию - с обычного «автомата» на 9-ступенчатй робот.