Автомобильный портал Motorpage
17 авг 2018

Haval достроил завод в России

Haval достроил завод в России
Автор фото: фирма-производитель

После того, как массовые внедорожники и кроссоверы Great Wall ушли с российского рынка, «отдуваться» за всю компанию осталось премиальное отделение Haval

Помимо, собственно, продаж в России автомобилей, оно планирует локализовать производство. Три года назад компания начала строительство собственного завода в Тульской области. Сейчас, в полном соответствии с планами, строительство производственного корпуса закончено.

До конца августа строители будут заниматься обустройством подъездных путей к предприятию и благоустраивать территорию. Осенью должен начаться завоз оборудование на завод и пуско-наладочные работы. Первые автомобили завод планирует собрать в первом квартале 2019 года.

На первом этапе производственные мощности завода позволят выпускать до 80 тысяч автомобилей при локализации в тридцать процентов. Максимальная же мощность завода составит 150 тысяч автомобилей в год при 50-процентной локализации.

Единственное, что остается непонятным: как при довольно высоких ценах на машины Haval планирует продавать такой объем автомобилей в нашей стране и странах, граничащих с Россией.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Haval F7

Haval F7: мировая премьера в Москве!

16 августа 2018
Фил Симмонс

В Haval новый дизайнер

07 августа 2018
Haval H9 Coupe

Haval привез в Россию новый кроссовер

27 октября 2017
Haval

Haval будет собирать в России внедорожники

05 октября 2017
Haval H9 2017

Haval обновил свой топовый внедорожник

05 мая 2017
Haval H7L 2017

В Россию приедет семиместный Haval H7L

27 апреля 2017

 Новости Haval

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz S-class Coupe - mercedes s 560 coupe 4matic 2018: четверть миллиона долларов у бордюра Тест драйв
17 августа 2018

Mercedes-Benz S-class Coupe
"Mercedes S 560 Coupe 4matic: четверть миллиона долларов у бордюра"
Citroen C3 Aircross, KIA Soul - сравнительный тест citroen c3 aircross 1.2 2018 и kia soul 1.6 gdi 2017: мешает ли высокий стиль ездовым манерам?
Сравнительный тест
14 августа 2018

Citroen C3 Aircross, KIA Soul
"Citroen C3 Aircross и KIA Soul: мешает ли высокий стиль ездовым манерам?"
Chevrolet Traverse - chevrolet traverse 2018 и вдоль, и поперек
Тест драйв
10 августа 2018

Chevrolet Traverse
"И вдоль, и поперек"
Mitsubishi Pajero Sport - автопутешествие на mitsubishi pajero sport 2017: а глаз как у орла
Автопутешествия
08 августа 2018

Mitsubishi Pajero Sport
"А глаз как у орла"

Написано новостей:

2 1 8 1 4