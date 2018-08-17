После того, как массовые внедорожники и кроссоверы Great Wall ушли с российского рынка, «отдуваться» за всю компанию осталось премиальное отделение Haval

Помимо, собственно, продаж в России автомобилей, оно планирует локализовать производство. Три года назад компания начала строительство собственного завода в Тульской области. Сейчас, в полном соответствии с планами, строительство производственного корпуса закончено.

До конца августа строители будут заниматься обустройством подъездных путей к предприятию и благоустраивать территорию. Осенью должен начаться завоз оборудование на завод и пуско-наладочные работы. Первые автомобили завод планирует собрать в первом квартале 2019 года.

На первом этапе производственные мощности завода позволят выпускать до 80 тысяч автомобилей при локализации в тридцать процентов. Максимальная же мощность завода составит 150 тысяч автомобилей в год при 50-процентной локализации.

Единственное, что остается непонятным: как при довольно высоких ценах на машины Haval планирует продавать такой объем автомобилей в нашей стране и странах, граничащих с Россией.

