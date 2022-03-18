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18 мар 2022

Haval Drago сертифицирован для России

Haval Drago сертифицирован для России
Автор фото: фирма-производитель

Drago – экспортный вариант кроссовера Big Dog, официальная премьера которого состоялась два года назад. Предполагалось, что машина достаточно скоро появится в России, но пандемия внесла свои коррективы

Занятно, но китайцы позиционируют Drago в качестве идеологического наследника модели Hover, хотя между ними ничего общего нет. Hover был настоящим рамным внедорожником, а Drago – это уже обычный кроссовер с несущим кузовом, пусть и брутального внешнего вида. Габаритные длина и высота Dargo составляют 4620 и 1780 мм соответственно, ширина — 1890 мм у версий с передним приводом и 1910 мм с полным. Такая странная разница  объясняется тем, что на полноприводные версии устанавливаются расширители колесных арок, что и делает машину шире.

Что касается двигателей, в Россию автомобиль приедет лишь с одним агрегатом – двухлитровым 190-сильным турбо-мотором. Интересно, но производитель допускает заправлять его топливом АИ-92.  Мотор работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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