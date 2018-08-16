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16 авг 2018

Haval F7: мировая премьера в Москве!

Haval F7: мировая премьера в Москве!
Автор фото: фирма-производитель

У компании Haval на российский рынок особые намерения: у нас построен собственный завод компании, где со следующего года будут собирать две модели: бестселлера марки в России H7 и нового кроссовера F7.

Вторая машина отпразднует свой мировой дебют на Московском международном автосалоне, который пройдет в конце августа. Представлять кроссовер будет новый шеф-дизайнер Haval Фил Симмонс.

В Haval говорят, что F7 ориентирован на молодых покупателей в возрасте от 20 до 35 лет. Именно поэтому машина получила ряд современных технологий, таких как матричные светодиодные фары. Мультимедийная система будет иметь голосовое управление и возможность подключения смартфонов, кроссовер будут оборудован точкой доступа в Интернет.

На выбор покупателям будет предложено два турбомотора: 1,5-литровый мощностью 150 л.с. и 2-литровый мощностью 190 л.с. Вне зависимости от двигателя Haval F7 оснащается 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Кроссовер оснащен полным приводом и системой выбора из нескольких ездовых режимов (эко, стандарт, спорт, снег и т.д.).

Продажи кроссовера Haval F7 на российском рынке начнутся в следующем году, после того как его сборка будет локализована на российском заводе компании в Тульской области.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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