Haval готовит для российского рынка большой внедорожник H5

Китайская компания Haval в своем Telegram-канале анонсировала официальное появление на российском рынке рамного внедорожника. Судя по силуэту на изображении, это будет модель H5

Данный внедорожник является самым крупным в линейке компании Haval. Он построен на базе пикапа Great Wall Poer King Kong. Точные габариты модели: 5190/1905/1835 мм., при колесной базе в 3140 мм. Дорожный просвет - 200 мм. Углы въезда и съезда равны 25 и 22 градусам соответственно. Салон рассчитан только на 5 человек, несмотря на достаточно внушительные габариты. Объем багажника составляет 2116 л.

Haval H5 в Китае предложен с 2,0-литровыми бензиновыми моторами мощностями 190 л.с. (360 Нм) или 218 л.с. (380 Нм). Альтернатива - 2,0-литровый дизельный агрегат на 163 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Коробка - 6-ступенчатая “механика” или 8-ступенчатый “автомат”. Привод может быть задний или полный в зависимости от комплектации.