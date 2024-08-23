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23 авг 2024

Haval готовит для российского рынка большой внедорожник H5

Haval готовит для российского рынка большой внедорожник H5
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Haval в своем Telegram-канале анонсировала официальное появление на российском рынке рамного внедорожника. Судя по силуэту на изображении, это будет модель H5

Данный внедорожник является самым крупным в линейке компании Haval. Он построен на базе пикапа Great Wall Poer King Kong. Точные габариты модели: 5190/1905/1835 мм., при колесной базе в 3140 мм. Дорожный просвет - 200 мм. Углы въезда и съезда равны 25 и 22 градусам соответственно. Салон рассчитан только на 5 человек, несмотря на достаточно внушительные габариты. Объем багажника составляет 2116 л.

Haval H5 в Китае предложен с 2,0-литровыми бензиновыми моторами мощностями 190 л.с. (360 Нм) или 218 л.с. (380 Нм). Альтернатива - 2,0-литровый дизельный агрегат на 163 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Коробка - 6-ступенчатая “механика” или 8-ступенчатый “автомат”. Привод может быть задний или полный в зависимости от комплектации.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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