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8 июл 2021

Haval H5 покинул российский рынок

Haval H5 покинул российский рынок
Автор фото: фирма-производитель

Известный китайский кроссовер продержался на отечественном рынке всего лишь год. Причем производство данного автомобиля завершилось еще в мае этого года.

Надо сказать, что Haval H5 можно назвать, в некотором роде, российским долгожителем. Дело в том, что сама модель появилась на нашем рынке еще в далеком 2005 году. С тех пор ее путь был долгим и тернистым. Отдельно стоит упомянуть момент, когда Great Wall ушел с российского рынка. В тот период машину попытались повыпускать на заводе Derways в Черкесске, но и там автомобиль долго не задержался, так как вскоре само предприятие кануло в лету. Последним пристанищем модели стал завод Haval, где производство наладили весной прошлого года. В линейку моторов модели вошло два 2,0-литровых бензиновых двигателя мощностью 150 и 177 л.с., работающих вместе с шестиступенчатой механической трансмиссией, полным приводом и раздаточной коробкой от Borg Warner.

Как мы уже писали выше, получается, что модель продержалась на конвейере Haval всего лишь год. Заводские мощности будут освобождены для производственного процесса нового кроссовера Haval Jolion, который уже был представлен публике в июне.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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