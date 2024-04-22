Haval H9 второго поколения готовится к дебюту на родном рынке

Стало известно, что китайская компания Haval запустит продажи второго поколения внедорожника H9 на Пекинском автосалоне 25 апреля. Ожидается, что начальная стоимость останется прежней - около 215 000 юаней (2 790 000 рублей)

Новый Haval H9 сохранит рамную конструкцию, но при этом получит более “квадратный” дизайн кузова. Теперь модель внешне стала похожа на Haval Raptor. У них идентичная передняя оптика и крупная решетка радиатора, но на “девятке” она прямоугольная, состоящая из ряда горизонтальных хромированных элементов. Точные габариты: 4950 (5000 с запаской)/1960/1930 мм., при колесной базе в 2850 мм. Внутри 5 посадочных мест, но для российского рынка подготовили также версию с 7-местным салоном. На передней панели расположился крупный экран мультимедийной системы. Отдельно от него установлена небольшая цифровая “приборка” перед водителем. Также на шпионских снимках можно было заметить беспроводную зарядку для телефона и наличие привычных физических кнопок управления трансмиссией и другими системами автомобиля.

Приводиться в движения новый H9 будет бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью 224 л.с. и 385 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Помимо бензинового мотора покупателям предложат и 2,4-литровый дизельный турбодвигатель на 184 л.с. и 480 Нм в сочетании уже с 9-ступенчатым “автоматом. Вне зависимости от комплектации, привод полный ( BorgWarner Torque-On-Demand).