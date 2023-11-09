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9 ноя 2023

Haval официально представит в России новый кроссовер

Haval официально представит в России новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что китайская компания Haval в следующем году официально выведет на российский рынок новый кроссовер Monster

Haval Monster, также известный на родине как Shenshou, вероятно, в России получит совершенно иное название и даже экстерьер, но подтверждений пока этому нет, ведь продажи автомобиля должны начаться не раньше лета 2024 года. В техническом плане Monster является ближайшим родственником известного в России Haval Jolion. Габариты: 4780/1890/1675 мм, колесная база - 2800 мм.

Оснащение включает сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма, цифровую “приборку” на 12,3 дюйма, адаптивный круиз-контроль, различные вспомогательные системы вождения, а также функцию Coffee Intelligent, которая позволяет устанавливать связь с автомобилем через смартфон.

Под капотом стандартного переднеприводного “Монстра” расположилась 1,5-литровая бензиновая “четверка” мощностью 184 л.с. Более дорогая комплектация оснащена 2,0-литровым бензиновым мотором на 224 л.с. Привод у такой версии полный.
 

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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