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6 июн 2019

Haval открыл завод в Тульской области

Haval открыл завод в Тульской области
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Haval , входящая в состав концерна Great Wall Motors, запустила завод полного цикла в индустриальном парке Узловая Тульской области

Заводские мощности позволяют выпускать до 80 000 автомобилей в год. Любопытно, что несколько позже, в 2020-2021 годах, будет построена вторая очередь завода, которая увеличит его мощности до возможности выпуска 150 000 автомобилей в год. К слову, Haval взял на себя обязательства инвестировать в развитие сопутствующей инфраструктуры: строительство складов и базы запчастей, создание специальных дорог для испытания автомобилей, строительство гостиниц, объектов общепита и других социальных объектов.  Инвестиции в проект составили $500 млн.

Что касается модельного ряда, то первым на заводе «прописался» новый кроссовер F7. Эту модель будут выпускать с двумя вариантами бензиновых двигателей — 1,5-литровым или 2,0-литровым. Все моторы безальтернативно сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Также кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом.

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При написании новости использовалась информация:
Haval

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