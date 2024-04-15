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15 апр 2024

Haval поделился изображениями гибридного Raptor Hi4

Haval поделился изображениями гибридного Raptor Hi4
Автор фото: фирма-производитель

Компания Haval опубликовала ряд изображений новой версии Raptor с гибридной силовой установкой Hi4. Автомобиль покажут на Пекинском автосалоне в конце этого месяца

Серьезных изменений во внешности не предвидится. Покупателям предложат два новых цвета кузова: желтый и серый. Салон тоже перекрасили для гибрида. Теперь сиденья и дверные карты из кожзама белого цвета. Автомобиль оснащен функциями помощи вождения второго уровня, которые включают 11 камер и датчиков по всему периметру кузова. 

Гибридная система Hi4 состоит из 1,5-литрового турбодвигателя и двух электромоторов. Автомобилю также заявлена 2-ступенчатая коробка DHT и система полного привода. Емкость аккумулятора, запас хода и другие данные по силовой установке пока не раскрываются.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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