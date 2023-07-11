Haval показал интерьер своего нового кроссовера

Haval опубликовал изображения интерьера нового рамного внедорожника Haval H5 в преддверии премьеры

На официальных изображениях видно, что салон получит 5-местную компоновку, что позволит повысить объем багажника до 2116 л. Отделка выполнена с использованием пластика с рядом хромированных вставок, а сиденья покрыты экокожей. На передней панеле возвышается экран мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма. Имеется панорамная крыша с люком.

Haval H5 сконструирован на одной платформе с пикапом Great Wall Poer King Kong. В Китае новинка будет оснащаться бензиновыми (197 л.с. и 224 л.с.) и дизельным (166 л.с.) двигателями. Комплектоваться данные агрегаты будут 6-ступенчатой “механикой” или 8-ступенчатым “автоматом”