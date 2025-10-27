Haval представил новый кроссовер H6L. Модель может официально появится в России

Компания Haval представила в Китае новый среднеразмерный кроссовер H6L, который, по данным местных СМИ, является бензиновой версией гибридного Xiaolong Max

Длина модели составляет 4800 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1730 мм. Колесная база — 2810 мм. Судя по изображениям, в плане дизайна бензиновый кроссовер ничем не отличается от своего гибридного аналога. Автомобиль получил светодиодную оптику, растянутую по всей передней части кузова, широкий воздухозаборник на бампере и подсвечивающийся логотип бренда.

Новинка оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. и 385 Нм крутящего момента. Планируется и более доступная версия с 1,5-литровым двигателем на 184 л.с. и 275 Нм крутящего момента.

Еще в конце 2023 года на закрытой презентации для российских дилеров сообщалось, что кроссовер может выйти на рынок России под индексом F8. Тогда упоминали полный привод и ориентировочную цену около 4,2 миллиона рублей. Официальных сроков компании пока не называют.

