Появились подробности о новом гибридном кроссовере Haval H7

Китайская компания Haval готовит к дебюту новый кроссовер H7 с гибридной силовой установкой. Некоторые подробности были опубликованы местным Минпромторгом. В России новинку ждут под названием Haval F8

Длина автомобиля - 4870 мм., ширина - 1895 мм., высота - 1725 мм., и колесная база - 2810 мм. Дизайн Haval H7 достаточно непривычный для бренда. Модель получила светодиодную оптику, растянувшуюся по всей передней части, а также более округленные пропорции кузова. Внутри 5 посадочных мест, но изображений салона пока нет.

Haval H7 оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 116 л.с. Об электромоторе пока не известно, но по некоторым данным, его мощность может составить 204 л.с. Более того, кроссовер в полноприводной версии получит электродвигатель на 95 л.с. спереди. Максимальная скорость - 180 км/ч.