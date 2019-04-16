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16 апр 2019

Haval представил в Шанхае новый интеллектуальный концепт-кар

Haval представил в Шанхае новый интеллектуальный концепт-кар
Автор фото: фирма-производитель

Концепт-кар Haval Vision 2025 строится на 4 передовых концепциях: визуально привлекательный дизайн, интерактивность между владельцем и автомобилем, использование экологичных технологий и интеллектуальная помощь при вождении

Основной упор в новом автомобиле сделан на искусственный интеллект. Предполагается, что, используя его вкупе с Интернетом и другими технологиями, автомобиль предоставит своему владельцу целый спектр услуг, связанных с вождением, развлечениями и бытовыми вопросами. Концепт-кар удовлетворяет всесторонние потребности владельца, от базовых до высокотехнологичных. На этом основаны потребительская ценность и технологическое значение интеллектуального SUV нового поколения.

Что касается технологий, то концепт может похвастаться многими интересными решениями, включая функцию распознавания лиц, которая заменит обычный автомобильный ключ. Также Vision 2025 обладает функцией поиска автомобиля на местности, которая интегрируется с картами на смартфоне. Впервые в концепт-каре Haval используется навигационная система дополненной реальности AR-HUD. С помощью системы AR-HUD элементы дополненной реальности, такие как  навигация, индикаторы, развлечения и переписка, высвечиваются на лобовом стекле. Контроль над автомобилем будет осуществляться в реальном времени на дисплее с динамическим отображением на лобовом стекле.

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Haval

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