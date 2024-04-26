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26 апр 2024

Haval выводит на российский рынок кроссовер H3

Haval выводит на российский рынок кроссовер H3
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд китайской марки Haval в России пополнится новым кроссовером с внедорожным потенциалом под названием H3. Он оценивается от 2 599 000 до 3 099 000 рублей

На родине данная модель известна, как Haval KuGou и продается там с лета 2022 года. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором в двух модификациях мощностью 150 л.с. (для переднеприводной версии) и 184 л.с. (для полноприводной модификации). У нас же отдача была снижена до 147 л.с. (210 Нм) и 177 л.с. (270 Нм) соответственно. Агрегатируется кроссовер в обоих случаях 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Можно сказать, что Haval H3 отличается стильным и достаточно оригинальным дизайном, но при этом фирменные черты бренда тут присутствуют. Речь идет о квадратной форме кузова, крупной решетке радиатора с хромированными вставками и круглых фарах, которые дополняются крестообразными светодиодными элементами. Точные габариты кроссовера: 4520/1875/1745 мм., при колесной базе в 2710 мм. Дорожный просвет - 196 мм. Углы въезда и съезда равны 21 и 25 градусам соответственно. Внутри H3 оборудован двумя отдельными 12,3-дюймовыми экранами приборной панели и мультимедийной системы, двух-зонным климат-контролем, двумя беспроводными зарядками и аудиосистемой с 16 динамиками. Также оснащение включает 18-дюймовые колесные диски, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и панорамную крышу площадью 1,1 кв.м.

При написании новости использовалась информация:
AUTONEWS

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