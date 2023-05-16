Haval вводит систему постгарантийного обслуживания

Российское представительство Haval объявило о дополнительной клиентской поддержке – теперь помимо гарантии в три года действует и дополнительная гарантия, правде здесь есть несколько важных нюансов

На самой гарантии останавливаться особенно не будем, так как здесь все стандартно – либо три года, либо сто пятьдесят тысяч километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Постгарантийная же поддержка действует уже два года, хотя лимит по километражу остается прежним. Стоит отметить, что под программу попадают следующие узлы автомобиля: двигатели, КПП, рулевое управление, тормозная система и электронные блоки управления.

Теперь поговорим про нюансы. Во-первых, все вышеперечисленное подходит лишь для машин, которые собраны в 2023 году, однако, под программу не попадает HAVAL H9 и модели GWM (POER, POER KINGKONG, Wingle 7).