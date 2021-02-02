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2 фев 2021

Haval запатентовал в России «Первую любовь»

Haval запатентовал в России «Первую любовь»
Автор фото: фирма-производитель

Говорят, что любовь, особенно первая, не продается. Правда, в Haval думают иначе, представляя любовь в виде кроссовера.

Нет, мы не шутим, марка недавно запатентовала кроссовер под названием First Love. Как сообщает портал «Китайские автомобили», он позиционируется преемником модели H2.  Во многом они даже близки технически.

Так новинка построена на той же платформе Lemon. Что касается моторов, то китайский аналог комплектуется полуторалитровым турбо-движком с мощностью в 160 лошадиных сил. Трансмиссия – 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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