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30 авг 2018

Мировая премьера в москве: новейший кроссовер Haval F7 и многообещающий концепт из поднебесной

Мировая премьера в москве: новейший кроссовер Haval F7 и многообещающий концепт из поднебесной
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Китайскую новинку Haval F7, отпраздновавшую на Московском автосалоне мировую премьеру, в скором времени начнут производить в России – на недавно построенном заводе в Тульской области, являющемся самым крупным зарубежным предприятием материнской компании Great Wall. Автомобиль будут изготавливать по полному циклу. Производство стартует в первой половине 2019 года, включая штамповку, сварку и окраску, а также изготовление сидений и пластиковых деталей.

Haval F7 построен по мотивам концепт-кара НВ-02, показанного в 2016 году и представляет собой молодежную серию бренда, выделяясь смелым дизайном и стремительными пропорциями. Интерьер кроссовера, по словам главного дизайнера Фила Симмонса, напоминает космическую капсулу. И действительно, салон выглядит «космическим» благодаря развернутой к водителю центральной консоли и крупному сенсорному дисплею.

Под капотом новинки будут находиться два бензиновых турбомотора – объемом 1,5 и 2 л. Первый двигатель развивает 150 л.с., второй – 190 л.с. Силовые агрегаты самостоятельно разработаны компанией Haval и отвечают экологическим нормам Евро-5. Оба мотора агрегатируются 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Привод в зависимости от модификации передний либо полный.

Рядом с Haval F7 на главной сцене компании красовался ярко-синий концепт НВ-03, который в будущем превратится в серийный автомобиль и также будет производиться в Тульской области. По сути, это купеобразная версия модели F7 – у них одинаковые передние части кузова и задние фонари, а также салоны, если не считать более яркой расцветки интерьера у шоу-кара.

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