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21 авг 2023

Начались продажи обновленного Haval H5

Начались продажи обновленного Haval H5
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Haval открыла продажи обновленного полноразмерного внедорожника Haval H5. Автомобиль оценивается от 150 000 юаней (1 912 000 рублей)

По габаритам новое поколение Haval H5 будет значительно больше предыдущего: 5190х1905х1835 мм., а колесная база - 3140 мм. Дизайн вдохновлен кроссовером Dargo (DaGou), который официально представлен на российском рынке. Салон получил современное оснащение. На передней панеле расположились 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и цифровая “приборка” диагональю 10,25 дюймов.

Haval H5 предлагается с тремя силовыми установками на выбор. Бензиновая линейка представлена двумя 2-литровыми моторами мощностями 197 л.с. и 224 л.с. Крутящий момент в обоих случаях - 400 Нм. Также компания предлагает дизельный мотор объемом 2,0 литра мощностью 166 л.с. Трансмиссия - 7-ступенчатый “робот”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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