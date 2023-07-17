Появились подробности о новом внедорожнике от Haval

Министерство промышленности Китая рассекретило новый внедорожник Haval, который до этого был известен под индексом B26

В сертифицированных документах числятся названия Raptor, Xianglong, Veyron, Big Dog Pro и Thunder Dog. Такое большое количество названий говорит о том, что новинка будет представлена на рынках разных стран. Вероятно, под одним из названий внедорожник появится и в России.

В основу автомобиля легла платформа от Tank 300 с рамной конструкцией. В связи с этим их габариты сопоставимы: длина - 4800 мм., ширина - 1916 мм., высота - 1822 мм., а колесная база - 2 738 мм.

Новый Haval получит гибридную силовую установку, в основе который лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 л.с. на передней оси и электромотор мощностью 204 л.с. на задней оси. Более дорогие комплектации будут оснащены турбированной модификацией бензинового ДВС, а также сразу двумя электромоторами мощностью 109 л.с. и 204 л.с.

