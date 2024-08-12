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12 авг 2024

Появились подробности об обновленном Haval Raptor Hi4

Появились подробности об обновленном Haval Raptor Hi4
Автор фото: фирма-производитель

В базе китайского регулятора появились данные об обновленном кроссовере Haval Raptor Hi4. Благодаря рестайлингу автомобиль теперь можно отличить от рамного внедорожника H9, который официально появился на российском рынке в этом месяце

Главной внешней особенностью рестайлингового Raptor Hi4 стала иная решетка радиатора с вертикальными хромированными ламелями. Также была переработана передняя оптика, которая теперь получила прямоугольную форму. На этом эволюция во внешности закончилась, но этого хватило, чтобы Raptor можно было бы отличить от H9, ведь в предыдущей модификации автомобили были максимально похожи друг на друга.

Некоторые изменения коснулись и гибридной силовой установки. 1,5-литровый бензиновый мотор был дефорсирован до 152 л.с., но вероятно, прибавка к мощности будет благодаря электромоторам, о которых пока нет информации. Покупателем предложат три варианта батрей емкостями 18,74 кВт*ч, 19,09 кВт*ч или 27,54  кВт*ч. Запас хода только на электромоторах составит от 81 до 115 км. Отмечается, что средний расход топлива - 1,13 л. на 100 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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