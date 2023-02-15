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15 фев 2023

Представлен гибридный Haval H6S

Представлен гибридный Haval H6S
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Great Wall представил необычную версию кросс-купе Haval H6S специально для бразильского рынка. Впрочем, инсайдеры говорят, что автомобиль получит и глобальную версию

Необычность автомобиля заключается в том, что это, едва ли, не первый гибрид китайского концерна.  Силовая установка состоит здесь из двух электромоторов и полуторалитрового ДВС, который используется для выработки энергии (вращает генератор, который подзаряжает батареи). Совокупная мощность агрегатов – 390 лошадиных сил.

К сожалению, в России пока не продается даже обычный Haval H6. Долгое время у нас продавался кроссовер первого поколения – машина даже была локализована. К сожалению, после смены поколения H6 вывели с отечественного рынка.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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