Представлен гибридный Haval H6S

Концерн Great Wall представил необычную версию кросс-купе Haval H6S специально для бразильского рынка. Впрочем, инсайдеры говорят, что автомобиль получит и глобальную версию

Необычность автомобиля заключается в том, что это, едва ли, не первый гибрид китайского концерна. Силовая установка состоит здесь из двух электромоторов и полуторалитрового ДВС, который используется для выработки энергии (вращает генератор, который подзаряжает батареи). Совокупная мощность агрегатов – 390 лошадиных сил.

К сожалению, в России пока не продается даже обычный Haval H6. Долгое время у нас продавался кроссовер первого поколения – машина даже была локализована. К сожалению, после смены поколения H6 вывели с отечественного рынка.