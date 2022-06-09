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9 июн 2022

Представлен Haval Dargo для России

Представлен Haval Dargo для России
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль на российском рынке будет представлен с единственным мотором, но сразу в четырех комплектациях

Давайте сразу разберемся с силовой установкой – под капотом располагается ровно тот же мотор, что и под капотом Haval F7-это двухлитровый турбомотор, мощностью в 192 лошадиные силы, который работает в паре с семиступенчатым роботом. Надо сказать, что новый Dargo получился крупнее F7, «размахнувшись» в длину на 4620 милиметров. При этом платформа здесь позаимствована у младшего кроссовера Jolion.

Пару слов об оснащении – уже в базе машина неплохо оснащена – есть и климат-контроль, и подогрев кресел с лобовым и задним стеклом и.т.д.  Более дорогие версии смогут похвастать, скажем, креслами с вентиляцией и массажем.  К сожалению, сроки продаж еще не озвучены.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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