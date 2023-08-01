Представлен Haval Raptor

В Китае прошла презентация нового среднеразмерного кроссовера Haval Raptor. Продажи начнутся до конца текущего года

Экстерьер и интерьер Haval Raptor вдохновлены кроссовером Dargo (Dagou). Из главных отличий: иная решетка радиатора, более массивные бампера и отдельные цифровые экраны на передней панели. Габариты новинки составят: 4800 х 1916 х 1822 мм., а колесная база 2738 мм.

Haval Raptor - это полноприводный гибрид. В основе силовой установки лежит бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. и два электродвигателя на передней и задней оси. Мощность ДВС - 123 кВт (167 л.с.), а электромоторов - 80 кВт (109 л.с.) и 180 кВт (205 л.с.) соответственно. На выбор предложены две литий-железо-фосфатные батареи емкостями 19,09 кВт*ч или 27,54 кВт*ч. Для менее энергоемкой батареи запас хода составит - 102 км, а для второй - 145 км. Средний расход топлива - 6 л.